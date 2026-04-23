雅特力財報／首季營收創高、EPS 達1.16元 多元應用齊發力推升成長

MCU廠雅特力-KY（6907）23日公布2026年首季財報，受惠既有客戶新品陸續進入量產、新應用與新客群出貨同步放大，推升單季營收改寫歷史新高。公司指出，本季成長並非來自單一產品或客戶，而是多元產品線與市場布局同步發酵，顯示近年推動的多元化產品策略已逐步展現成效。

就財報表現來看，雅特力首季合併營收為6.53億元，季增51%、年增75%，毛利率35%，較上季提升1.1個百分點；營益率達12%，季增3.2個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利為0.68億元，季增89%、年增386%，每股稅後純益（EPS）1.16元，整體獲利表現同步走強。

從各應用領域來看，雅特力表示，核心既有應用維持穩健成長，其中智慧運輸仍由兩輪電動車需求帶動，持續挹注營運；智慧家居方面，掃地機器人、洗地機受惠客戶推出新世代機種，出貨穩步攀升；智慧商業應用中的電子白板及微型印表機，也維持穩定成長動能。

此外，公司近年積極布局的AIoT與新興應用，已逐步進入收成期。包括高階電競鍵鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等高技術門檻產品，均已開始貢獻實質營收。雅特力指出，電競市場受惠規格升級，帶動高單價鍵鼠需求明顯成長；智慧家居應用則從室內清潔延伸至擦窗與泳池等利基市場，持續開拓新成長空間。

在智慧工業領域，雅特力也看好3D印表機需求隨應用範圍擴大而逐步放量，並已成為支撐營收成長的重要動能之一。隨著既有應用深化、新產品進入量產，以及新市場逐步開展，公司營運基礎更加多元，也有助分散單一市場波動風險。

展望後市，雅特力表示，將持續深化多元產品布局策略，並積極拓展更多新應用場景，以維持中長期穩健成長動能。