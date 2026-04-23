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友輝財報／首季稅後純益1.56億元 EPS 1.9元
光學股廠友輝（4933）董事會23日通過2026年首季財報，單季毛利率32.93%，分別較上季增加4.22個百分點，比去年同期減少3.02個百分點。稅後純益1.56億元，季減2.9%，年減16.3%；每股稅後純益1.9元，獲利表現為近三季新低。
友輝去年合併營收30.07億元，年增2.4%。毛利率31.91%，年增1.3個百分點。稅後純益4.73億元，年減17.9%；每股稅後純益5.77元。董事會決議擬配發2.9元現金股利，配息率逾50%，將於6月4日股東常會承認配息案。
友輝今年首季合併營收7.35億元，季增3.6%，年減1.3%。今天股價上漲1.4元，成交量697張，收62.8元，呈連六漲走勢，近六個交易日漲幅逾5.7%。
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