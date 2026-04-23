聽新聞
0:00 / 0:00
大綜法說利多加持 股價強勢表態
大綜（3147）22日舉辦法說會，公司表示，今年美國市場增長快速，需求強勁，隨著AI快速成長，公司對於今年的營收及獲利成長相當樂觀，目前第1季表現以優於過往同期。23日早盤一度衝上漲停，且面對大盤修正，大綜仍相對抗跌，維持5%以上的漲幅。
大綜指出，美國和馬來西亞市場雖因 PC 價格上漲抑制需求，但整體成交金額仍提高，除了半導體價格持續上漲外，AI 軟體應用也是一大重點，如 AI 應用、ERP、CRM 及公司內部流程軟體等，都需要高度技術專業與顧問服務。這些需求帶動公司的獲利收入明顯成長，公司表示未來在整體新發展與投資上，仍會大比例仍投入 AI 軟硬體解決方案及資安領域。
此外，大綜也看到智慧製造領域的客戶逐漸增加。雖然目前許多應用仍僅限於辦公室知識分享及提升工作效率的 AI 上，但隨著成熟度提升，將進一步跨足工廠，成為正統智慧製造。未來公司也將更重視海外發展及財富布局。聚焦在人才與專業，系統性快速培養並複製人才，並提供給海外快速成長市場，最後搭配上管理鏈治理，形成穩固結構。
大綜暫報186元，上漲12.5元，漲幅7.2%，成交量已是昨日的8倍，達2,400餘張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。