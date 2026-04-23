大綜法說利多加持 股價強勢表態

大綜（3147）22日舉辦法說會，公司表示，今年美國市場增長快速，需求強勁，隨著AI快速成長，公司對於今年的營收及獲利成長相當樂觀，目前第1季表現以優於過往同期。23日早盤一度衝上漲停，且面對大盤修正，大綜仍相對抗跌，維持5%以上的漲幅。

大綜指出，美國和馬來西亞市場雖因 PC 價格上漲抑制需求，但整體成交金額仍提高，除了半導體價格持續上漲外，AI 軟體應用也是一大重點，如 AI 應用、ERP、CRM 及公司內部流程軟體等，都需要高度技術專業與顧問服務。這些需求帶動公司的獲利收入明顯成長，公司表示未來在整體新發展與投資上，仍會大比例仍投入 AI 軟硬體解決方案及資安領域。

此外，大綜也看到智慧製造領域的客戶逐漸增加。雖然目前許多應用仍僅限於辦公室知識分享及提升工作效率的 AI 上，但隨著成熟度提升，將進一步跨足工廠，成為正統智慧製造。未來公司也將更重視海外發展及財富布局。聚焦在人才與專業，系統性快速培養並複製人才，並提供給海外快速成長市場，最後搭配上管理鏈治理，形成穩固結構。

大綜暫報186元，上漲12.5元，漲幅7.2%，成交量已是昨日的8倍，達2,400餘張。