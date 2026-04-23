雲象將登創新板 明秀業績

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，包括櫃買指數、4月上櫃股票及上櫃有價證券、興櫃成交值均創新高，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行十檔，發行金額共161億元。

2026-04-23 00:09