快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

惠民奪新標案 營運衝

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

惠民實業（6971）昨（22）日公告取得「民生水資源再生廠暨環境教育館委託操作維護案第一期」標案，服務期間由機關通知日起至2028年6月。

惠民指出，今年本業與子公司營運同步回溫，北市近期陸續釋出二至三個標案，加上去年進度推遲至今年認列，今年可爭取的案件規模與營收動能均優於去年。惠民透露，針對大型標案布局，17億元的嘉義再生水廠案先前已進入評選階段。下半年鎖定規模達85億元的新竹再生水廠大案，預計本季至第3季採策略結盟投標。

惠民表示，子公司萬嘉環保目標稼動率維持八成以上並挑戰轉盈，後續計畫申請增額月處理量至5,000噸；轉投資的惠聯正試營運，負責自有濾膜清洗以挹注獲利。透過本業代操與子公司汙泥處理、濾膜清洗的垂直整合，逐步建構循環經濟布局，業務量能擴張將進一步提升毛利表現。

法人指出，第2、3季將進入惠民標案入帳與投標高峰期，其今年營收與獲利具備成長空間，後續嘉義與新竹大型標案的決標進度將是關鍵。

北市 營收 新竹

延伸閱讀

力積電第1季 EPS 3.36元

力積電財報／首季EPS 3.36元獲利暴增 扣除美光售廠利益本業仍轉盈

志強-KY 營收／自結第1季每股稅後純益1.2元 第2季旺季可期

特化供應鏈大吃台積訂單、兩檔亮燈漲停 晶呈科技創歷史新高

相關新聞

雲象將登創新板 明秀業績

廣達轉投資的雲象科技（7803）將於5月下旬以每股暫定承銷價25元創新板上市，公司將於明（24）日舉辦上市前業績發表會。

聯亞擴產衝營運 斥資13億買設備 與日商簽長約

光通訊股王聯亞（3081）昨（22）日召開線上法說會，公司表示，產能供不應求，將斥資13.15億元添購設備擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板長期供貨合約，衝刺業績。

欣銓2026年營運逐季成長

欣銓（3264）第1季營收39.8億元，季增4.9%，年增23.9%，法人預期，其今年可望逐季成長，產能利用率受惠外溢訂單、新專案貢獻，有機會提升至80%，業績淡季不淡。

櫃買指數連12日創高

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，包括櫃買指數、4月上櫃股票及上櫃有價證券、興櫃成交值均創新高，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行十檔，發行金額共161億元。

竑騰2026年營收拚倍增

半導體設備廠竑騰（7751）搭上輝達新世代Rubin系列平台全新散熱設計商機，切入相關散熱貼合製程設備供應鏈，訂單能見度延伸至明年，今年業績可望力拚翻倍成長，優於先前預期的年增六成。

優群搭上記憶體熱潮

連接器廠優群（3217）搭上記憶體缺貨大漲價熱潮，今年DDR5 DIMM出貨量將較去年倍數增長之際，也與蘋果、輝達等科技大咖新產品密切合作，帶動業績逐季成長，持續挑戰新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。