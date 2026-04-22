鐳洋、稜研強勢 人氣熱

衛星興櫃小兵鐳洋科技（6980）、稜研科技昨（22）日均大漲超過兩成，人氣熱絡。鐳洋2025年轉虧為盈，切入衛星組裝，成推升營運關鍵；稜研與全球衛星數據機大廠Comtech策略合作，共推出次世代多軌道衛星通訊終端方案。

近期興櫃股瘋漲，不少個股漲到熔斷，鐳洋、稜研受SpaceX即將掛牌等市場話題激勵，股價同步勁揚，鐳洋昨日上漲78.85元，漲幅39.3%，興櫃參考價來到279.5元；稜研上漲23.81元，漲幅26.55%，興櫃參考價來到113.5元。

鐳洋近年擴大衛星布局，從關鍵零組件、使用者終端、地面站，進而跨入衛星組裝，已經陸續發射3U立方衛星「夜鷹號」及8U立方衛星「黑鳶1號」、「黑鳶2號」，啟動鐳洋科技低軌衛星「星群」部署計畫，包含「黑鳶2號」在內，2026年陸續發射三顆新創追星計畫的8U物聯網立方衛星。

稜研為毫米波相位陣列解決方案供應商，切入ESA（電子掃描陣列）核心供應鏈，近期積極拓展應用，跨向衛星布局，已涵蓋低軌、中軌及高軌衛星應用，包括用戶端及地面閘道器接收系統。