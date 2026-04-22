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創新服務上櫃 躋身千金股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面暨設備業者創新服務（7828）昨（22）日以每股628元掛牌上櫃，受惠AI晶片測試複雜化，探針卡與相關設備需求快速成長，今年營運創新高可期，吸引買盤搶進，最高一度衝上1,660元，漲幅高達164.33%，終場收1,560元，大漲932元，躋身千金股之林。

創新行情上櫃蜜月行情甜蜜，參與公開申購中籤的投資人，若賣在昨天盤中最高點，一張可獲利高達103.2萬元。

創新服務主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售，產品核心聚焦IC測試前段（CP）製程，目前主要產品為MEMS探針卡製造與檢修自動化設備，包括自動植針、檢測、鑽孔、返修等設備，並同步開展MEMS探針卡代理銷售業務與整卡自動化返修服務。

創新服務首季營收 1.52 億元，年增51.84%。展望後市，公司看好AI應用帶動半導體產業需求強勁，推升探針卡市場快速成長，伴隨自家開發出的整線探針卡自動化設備助攻，正向看待今年營收將強勁增長，並維持高毛利率表現。

營收 半導體 千金股

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