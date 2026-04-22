新聿科躍被動元件股王

電感廠新聿科（7912）昨（22）日以每股參考價112元登錄興櫃，昨日盤中最高衝上1,845元，漲幅高達1,547%，終場收1,005元，躍居台股被動元件股王。

受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁，新聿科對下半年非常樂觀，預期全年營收可望雙位數成長。

新聿科董事長凃俊宏表示，旗下產品已導入輝達Blackwell平台進入量產階段，並通過次世代Vera Rubin平台認證，同時也成為超微Venice平台公版結構的主要供應商，綁定全球兩大GPU龍頭的次世代運算架構。

新聿科亦積極參與英特爾與超微次世代X86平台開發，並成為超微平台CRB（Customer Reference Board）參考設計的指定供應商。技嘉也是新聿科策略股東，進一步強化公司在AI伺服器供應鏈中的戰略地位。

新聿科去年營收10.23億元，年增56%；毛利率32%，年增4個百分點；稅後純益1.13億元，年增164%，每股純益6.15元。公司看好，今年在AI需求持續暢旺下，營收可望雙位數成長，獲利同步向上。