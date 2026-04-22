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優群搭上記憶體熱潮

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）搭上記憶體缺貨大漲價熱潮，今年DDR5 DIMM出貨量將較去年倍數增長之際，也與蘋果、輝達等科技大咖新產品密切合作，帶動業績逐季成長，持續挑戰新高。

優群首季為相對淡季，單季稅後純益2.54億元，季減12.4%，年減4.8%，每股純益2.82元。

法人分析，首季是優群今年營運谷底，隨著後續出貨持續放量，今年業績值得期待。

優群看好，今年業績將年增兩位數百分比，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，以及沖壓件（Metal Bar）將成長30%。

雲端服務供應商（CSP）客戶方面，優群分析，過去是Meta，去年加入Google後，來自Google的訂單可望從今年開始放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

優群2025年營收比重為：SO-DIMM占36%、M.2占27%、Long-DIMM占11%、Type C占10%、沖壓件8%、其他8%。

在Long-DIMM與R-DIMM方面，優群說，預計將有倍數增長，2025年在伺服器客戶方面取得顯著成果，Long-DIMM銷售金額增長達35%。

隨著優群陸續打入Meta及Google等CSP客戶供應鏈，預期2026年R-DIMM的出貨量將增長一倍，是2026年增長幅度最大的產品類別。

沖壓件方面，優群指出，美系智慧手機龍頭訂單預測已經給到今年8月，由優群獨家供貨。

Google 業績 蘋果

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