欣銓2026年營運逐季成長

欣銓（3264）第1季營收39.8億元，季增4.9%，年增23.9%，法人預期，其今年可望逐季成長，產能利用率受惠外溢訂單、新專案貢獻，有機會提升至80%，業績淡季不淡。

投顧法人分析，欣銓第1季繳出淡季不淡成績，除受惠大客戶通訊訂單及台系通訊客戶AP、5G、WiFi外，還有美系通訊客戶AI測試外溢訂單，預估通訊類營收占比維持30%以上，稼動率微幅季增為70%至75%，第2季以後可望逐季遞增。

法人指出，欣銓今年成長動能來自ASIC客戶光通訊訂單，主要將於龍潭新廠第一層樓無塵室生產，可放置90至100台高階日系測試機台，最快第3季開始貢獻營收，未來第二至四層樓持續與客戶洽談訂單、機台規格、採購方式，基於ASIC客戶新專案多年訂單貢獻，調升今明年獲利預估值。

欣銓第1季產能利用率70%至75%，隨美系、台系通訊客戶持續新增訂單、下半年新專案貢獻，法人預期產能利用率有望提升至80%水準，產能空間包含龍潭廠、新加坡廠，並持續調整廠內低稼動率機台、部分工控客戶訂單。