櫃買指數連12日創高

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，包括櫃買指數、4月上櫃股票及上櫃有價證券、興櫃成交值均創新高，顯示股票市場持續熱絡。此外，永續發展債券今年來已發行十檔，發行金額共161億元。

櫃買中心昨日舉行例行記者會，李淑暖表示，櫃買市場在指數及成交量值方面表現亮眼。昨日櫃買指數收395.08點，4月上櫃有價證券日均值達2,627.3億元，均創櫃買市場歷史新高；4月計有四個營業日上櫃有價證券成交值突破3,000億元，4月21日更達3,491.8億元，創歷史單日新高。

櫃買指數已連12個交易日創新高，4月以來僅一個交易日收黑，4月以來截至昨日，櫃買指數漲幅高達28.3%。成交量也從月初的1,581億元急速升溫，近三個交易日都突破3,000億元。

4月以來截至昨日，興櫃股票日均值197.7億元、4月20日當日興櫃股票成交值360.2億元，均創歷史新高。20日當日成交量暴增外，有29檔興櫃股漲幅逾二成，且其中高達七檔興櫃股出現熔斷，資金有明顯往中小型股流入趨勢。

4月22日是世界地球日，櫃買中心結合市場功能與自身營運管理，在環境永續、社會共榮、職場友善及永續金融等四大面向推動永續作為，展現資本市場在永續轉型中的關鍵影響力。

其中在永續金融方面，櫃買永續發展債券目前流通在外發行檔數250檔，發行餘額約7,756億元。今年來已發行十檔，包括七檔綠色債券、三檔社會責任債券，發行金額161億元。

目前已有七家取得永續發展債券資格認可發行人，發行額度合計約491億元，包括台電、遠傳電信（4904）、臺灣土地銀行取得綠色債券或專項資金債券資格認可；高雄銀行、臺灣中小企銀、渣打銀行取得可持續發展債券資格認可，以及台灣大取得社會責任債券資格認可。