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聯亞擴產衝營運 斥資13億買設備 與日商簽長約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
受惠光通訊需求熱，聯亞昨天公布首季毛利率54.8%。聯合報系資料照
受惠光通訊需求熱，聯亞昨天公布首季毛利率54.8%。聯合報系資料照

光通訊股王聯亞（3081）昨（22）日召開線上法說會，公司表示，產能供不應求，將斥資13.15億元添購設備擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板長期供貨合約，衝刺業績。

受惠光通訊需求熱，聯亞昨天公布首季毛利率54.8%，季增6個百分點，年增23個百分點；稅後純益3.18億元，季增67.4%，年增657.1%，每股純益3.44元。聯亞昨天股價漲70元、收3,005元。

展望後市，聯亞財務長楊吉裕表示，受惠客戶需求續強，看好本季營收季增率將略高於去年第4季水準（約季增16%）。

楊吉裕透露，目前旗下產能供不應求，有必要擴大資本支出，同時，為確保磷化銦基板料源，聯亞也與日商簽訂為期五年供貨長約。

楊吉裕說，磷化銦基板去年就已出現供不應求態勢，加上稀土價格持續上漲，聯亞已於去年底調漲報價，並於今年起積極啟動擴產計畫，預估新產能開出後，產能成長幅度有望翻倍。

至於磷化銦基板供貨合約部分，楊吉裕解釋，單一基板供應商對公司而言不夠，因此為確保料源無虞，公司必須要擴大基板來源，才能滿足市場需求，未來也還會持續拓展磷化銦基板來源，目前還有幾個合約正在談。

針對矽光產品動態，楊吉裕指出，目前1.6T矽光產品已開始量產，而3.2T正在與客戶驗證中，估計最快下半年也會開始步入量產；此外，今年也會新增客戶，從過去七至八家，擴大至十家。

他說，矽光產品需求仍相當強勁，該公司及下游代工合作夥伴持續擴張產能，預料未來幾季矽光出貨量會持續增加。

光通訊 聯亞

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