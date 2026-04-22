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M31公布3月自結淨損2,400萬元 每股虧0.56元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

矽智財廠M31（6643）22日公告，因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依櫃買中心通知揭露相關財務業務資訊，供投資人區別了解。

M31公告，2026年3月歸屬母公司業主淨損2,400萬元，較去年同期歸屬母公司業主淨利2,100萬元轉虧，年減214.29%；單月每股虧損0.56元，較去年同期每股純益0.49元同步轉虧。

就最近一季表現來看，M31去年第4季歸屬母公司業主淨利9,900萬元，較前年同期淨損5,300萬元由虧轉盈，每股純益2.38元，也較前年同期每股虧損1.28元轉正。全年方面，M31 2025年歸屬母公司業主淨利7,100萬元，每股純益1.69元。

股價方面，M31近期走勢強勁，本月以來累計漲幅約34%。今日盤中一度攻上635元、亮燈漲停，不過尾盤漲幅略收斂，終場收626元，上漲48元，漲幅8.3%。

整體來看，M31近期股價受矽智財、先進製程與AI ASIC題材帶動明顯轉強，不過公司最新公告的3月單月獲利仍呈現轉虧，短線股價波動與基本面數字落差，仍是市場後續觀察重點。

櫃買中心 矽智財 母公司

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