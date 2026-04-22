優群財報／第1季獲利2.54億元、EPS 2.82元 今年可望逐季增長、續創高

連接器廠優群（3217）22日公布第1季稅後純益2.54億元，季減12.4%，年減4.8%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.82元，去年第4季EPS為3.22元，去年同期EPS為2.96元，法人預估，該公司第1季是今年谷底，業績可望逐季增長，續戰新高。

優群之前表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，以及沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

優群2025年營收比重，分別為SO-DIMM占36%、M.2占27%、Long-DIMM占11%、Type C占10%、沖壓件8%、其他8%。

在Long-DIMM與R-DIMM方面，優群說，預計將有倍數增長，2025年在伺服器客戶方面取得顯著成果，Long-DIMM銷售金額增長達35%。隨著陸續打入Meta及Google等CSP客戶供應鏈，預期2026年R-DIMM的出貨量將增長一倍，是2026年增長幅度最大的產品類別。

在沖壓件方面，優群指出，美系智慧手機龍頭的訂單預測已經給到今年8月，優群是獨家供貨，新機種的數量都已經看到了，美系手機一年出貨2億多支，每一支手機用到6到7顆沖壓件，去年出貨15億顆，今年出貨數量成長20%，同時，也導入了美系手機品牌的筆電WIFI模組，出貨價格倍增，數量也增加之下，推升沖壓件業績今年成長30%，而且是利基高毛利產品。

新產品開發方面，優群劉興義之前說，SOCAMM與LP-CAMM應用在AI伺服器上，已經與NVIDIA合作開發，預估2027年新產品將有40%會導入，而新一代ASIC伺服器方面，也規劃導入LP-CAMM與SO-CAMM等低功耗解決方案，優群已開始向伺服器廠商送樣。