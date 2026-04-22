譜瑞法說會／首季EPS 6.77元 趙捷：OSAT成本上升、本季擴大調價

譜瑞-KY（4966）22日下午召開首季法說會，董事長趙捷表示，首季毛利率未能隨產品組合改善而明顯提升，主因並非競爭因素，而是後段封測成本明顯上升；公司已針對部分產品選擇性調價，本季起調價範圍將擴大，並力拚下半年毛利率改善。

趙捷指出，首季成本增加主要來自OSAT，部分台灣OSAT廠價格上漲幅度不小，甚至多次調價，使公司面臨製造成本管理壓力。晶圓代工端雖也開始看到漲價情況，特別是中國大陸晶圓代工廠，但譜瑞-KY使用比重不高，目前影響相對有限。

針對調價策略，趙捷表示，今年首季主要針對部分嵌入式快閃記憶體產品調價，客戶反應大致平順，主因市場普遍理解Flash價格大幅上漲。本季起，調價範圍將擴大至較多產品，但並非全面調漲；公司將持續與客戶溝通，說明調價主要來自製造成本明顯上升，並期望透過價格調整、產品組合改善與內部措施，改善毛利率表現。

供應鏈方面，趙捷指出，目前短缺壓力主要集中在製造端，包括基板、T-glass基板、導線架交期拉長，以及測試產能吃緊；零組件端則以記憶體、Flash與CPU較受市場關注。公司也正分散後段封測供應鏈，將部分OSAT產能移往其他區域，以尋求更穩定的價格環境。

產品動能方面，譜瑞-KY第2季兩顆TTED晶片（TC3408與TC3410）出貨將較首季顯著增加，高速傳輸類別也可望延續成長，並將增加車用等非PC、非筆電領域出貨。ASIC業務方面，趙捷表示，公司目前相關產品主要使用6奈米與12奈米製程，與AI晶片供給最緊張的2奈米、3奈米不同，5奈米、6奈米與12奈米目前供應並未明顯吃緊，其中12奈米全球可得性也持續提高。

整體來看，譜瑞-KY本季營運動能主要來自TTED晶片放量、高速傳輸類別延續成長，以及車用等非PC應用出貨增加；不過，PC與筆電市場仍受到DRAM、Flash價格上漲壓抑，終端需求展望較去年第4季規劃時下修。公司後續將以選擇性調價、產品組合優化、分散OSAT供應鏈與內部成本改善等方式因應，力拚下半年毛利率逐步回穩。

譜瑞-KY首季營收1.26億美元、約39.9億元，季增2.6%、年減3.9%；毛利率40.3%，季減1.7個百分點、年減2.3個百分點；營益率13.5%，季減0.2個百分點、年減2.3個百分點；稅後純益5.29億元，季減2.8%、年減20.3%，每股稅後純益6.77元。

展望第2季，譜瑞-KY預期合併營收落在1.27億至1.41億美元，季增0.8%至12%；毛利率估40%至44%，營業費用約3,300萬至3,600萬美元。

此外，譜瑞-KY董事會今日也決議發放2025年下半年度現金股利，每股配發8.75元，總金額約6.83億元。公司並訂定除息日為2026年8月20日，除息基準日為8月26日，普通股現金股利預計於9月18日發放。