雲象科技5月下旬暫定25元創新板上市 搶灘全球、歐美雙認證到位

廣達轉投資的雲象科技（7803）將於5月下旬以每股暫定承銷價25元創新板上市，公司將於24日舉辦上市前業績發表會，雲象科技董事長暨總經理葉肇元22日表示，雲象核心產品aetherSlide數位病理影像管理系統已取得美國 FDA 與歐盟 IVDR 雙認證，結合aetherBot全自動玻片掃描系統，正式由台灣數位病理領先者，升級為具備全球競爭力的數位病理AI大廠。

雲象科技成立於 2020 年，主要業務為研發並銷售病理科數位化解決方案、醫療影像 AI 輔助診斷系統，公司 2025年合併營收1.9億元，年增91.9%，每股淨損2.29元；今年前三月營收0.1億元，年減6.9%。雲象科技2025年產品別營收比重為數位病理系統 94.2%、AI 技術服務 4.2%、獨立式 AI醫材 1.5%等。

根據 Marketsand Markets 預估，全球數位病理市場規模將從 2025 年的 14.6 億美元，快速增長至 2030 年的 27.5 億美元，年複合成長率（CAGR） 13.5%。此外，WHO/IARC 亦指出，全球癌症新發病例將從 2022 年的約 2,000 萬例，至 2050 年激增至逾 3,500 萬例，成長幅度達 77%。

面對檢體量爆發與專業病理人力短缺的雙重擠壓，葉肇元指出，病理科的數位化已經勢在必行。雲象透過 AI 協作軟體與自動化技術，解決精準醫療中最關鍵的效率節點。

雲象的核心產品包括aetherSlide數位病理影像平台、及獨立式AI醫材，已成功打入德國圖賓根大學醫院、法蘭克福大學醫院，以及阿亨工業大學附設醫院三大指標醫院；雲象科技在日本也成功打入國立癌症中心東病院等三家醫院，目前在國內除了與主要醫學中心合作之外，也和諾華、武田等藥廠合作。

雲象科技今年 3 月在北美最大病理年會 USCAP 正式發表「aetherBot」全自動玻片掃描系統，整合全球知名光學大廠滨松光子学（Hamamatsu Photonics）的研究用數位掃描器 NanoZoomer S20 Digital slide scanner，以及全球第二大AI協作手臂製造商達明機器人（Techman Robot）精密技術，實現從玻片載入、影像擷取到 AI影像品質稽核與玻片自動歸檔的全自動化作業流程。

雲象科技表示，滨松光子学為全球數位病理領域布建最廣泛的掃描平台之一，在全球數位病理掃描器市場擁有深厚的通路布局與品牌信任基礎。雲象科技藉由此次合作，得以透過其在歐美醫療市場長期建立的深度客戶關係，加速業務拓展進程。

雲象科技計畫以 aetherBot作為海外擴張的戰略破點。透過玻片掃描自動化的作業流程切入國際醫療機構後，將帶動核心軟體 aetherSlide 影像管理平台的滲透率。也讓雲象的軟體生態系迅速在全球布點，極大化市占率。

葉肇元表示，aetherSlide 數位病理影像管理系統近期已正式通過歐盟《體外診斷醫療器材法規》（IVDR）認證。在 IVDR 新制嚴格的審查標準下，雲象成為台灣率先通過此認證的數位病理AI業者。連同先前已取得的美國 FDA 認證，雲象科技已跨越進入北美與歐盟市場的關鍵高標門檻。

在國內市場，雲象科技已掌握約 70% 的市占率，合作夥伴涵蓋臺大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等指標性醫學中心。隨著政府推動「健康台灣深耕計畫」，雲象將持續深化既有用戶黏著度。透過高度延伸的系統功能強化用戶黏著度，台灣高密度的醫療體系驗證經驗，已成為雲象輸出國際市場的最佳模範與基石。

雲象科技將持續建構完整的數位病理生態系，在正式邁入創新板後，將以國際認證為盾、自動化解決方案為箭，引領全球病理產業進入全自動、智慧化的新紀元。