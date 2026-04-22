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雲象拚登創新板！每股承銷價25元 搶攻全球數位病理AI商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲象科技董事長葉肇元。圖／業者提供
雲象科技董事長葉肇元。圖／業者提供

雲象科技（7803）將於24日舉辦創新板上市前業績發表會，暫定每股承銷價25元。該公司為數位病理與AI醫療解決方案廠商，董事長葉肇元22日表示，憑藉核心產品aetherSlide數位病理影像管理系統同時取得美國FDA與歐盟IVDR雙認證的國際優勢，並結合aetherBot全自動玻片掃描系統，已由台灣數位病理領先者，升級為具備全球競爭力的數位病理AI廠。

根據Marketsand Markets預估，全球數位病理市場規模將從2025年的14.6億美元，快速增長至2030年的27.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達13.5%。此外，WHO/IARC亦指出，全球癌症新發病例將從2022年的約2,000萬例，至2050年激增至逾3,500萬例，成長幅度達77%。面對檢體量爆發與專業病理人力短缺的雙重擠壓，葉肇元表示，病理科的數位化已經勢在必行。雲象透過 AI 協作軟體與自動化技術，解決精準醫療中最關鍵的效率節點。

雲象科技於今年3月在北美最大病理年會USCAP正式發表「aetherBot」全自動玻片掃描系統。產品整合了全球知名光學大廠滨松光子学（Hamamatsu Photonics）的研究用數位掃描器 NanoZoomer S20 Digital slide scanner，以及全球第二大AI協作手臂製造商達明機器人（Techman Robot）的精密技術，實現從玻片載入、影像擷取到 AI影像品質稽核與玻片自動歸檔的全自動化作業流程。

滨松光子学深耕數位玻片掃描器市場逾20年，為全球數位病理領域布建最廣泛的掃描平台之一，在全球數位病理掃描器市場擁有深厚的通路布局與品牌信任基礎。雲象科技藉由此次合作，得以透過其在歐美醫療市場長期建立的深度客戶關係，加速業務拓展進程。

雲象科技計畫以 aetherBot作為海外擴張的戰略破點。透過玻片掃描自動化的作業流程切入國際醫療機構後，將帶動核心軟體 aetherSlide 影像管理平台的滲透率，也讓雲象的軟體生態系迅速在全球布點，極大化市占率。

葉肇元表示，aetherSlide 數位病理影像管理系統近期已正式通過歐盟《體外診斷醫療器材法規》（IVDR）認證。在 IVDR 新制嚴格的審查標準下，雲象成為台灣率先通過此認證的數位病理AI業者。連同先前已取得的美國 FDA 認證，雲象科技已跨越進入北美與歐盟市場的關鍵高標門檻。

在國內市場，雲象科技已掌握約 70% 的市占率，合作夥伴涵蓋臺大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等指標性醫學中心。隨著政府推動「健康台灣深耕計畫」，雲象將持續深化既有用戶黏著度。透過高度延伸的系統功能強化用戶黏著度，台灣高密度的醫療體系驗證經驗，已成為雲象輸出國際市場的最佳模範與基石。

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