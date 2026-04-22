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欣銓股價連日創高 原來是法人這樣看

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

欣銓（3264）第1季營收39.8億元，季增4.9%，年增23.9%，呈現淡季不淡，法人預期今年可望逐季成長，產能利用率受惠外溢訂單、新專案貢獻，有機會提升至80%，調升投資評等至買進，並上修目標價。

投顧法人分析，欣銓第1季繳出淡季不淡成績，除受惠大客戶通訊訂單，及台系通訊客戶AP、5GWiFi外，還有美系通訊客戶AI測試外溢訂單，預估通訊類營收占比維持30%以上，稼動率微幅季增為70%至75%，第2季以後可望逐季遞增。

除通訊市場外，欣全車用客戶自2025年下半年開始回補庫存，機台稼動率相對較高；工控客戶因中國市場在地化、中美貿易戰影響而需求維持低迷，甚至市占率流失。

法人指出，欣銓今年成長動能來自ASIC客戶光通訊訂單，主要將於龍潭新廠第一層樓無塵室生產，可放置90至100台高階日系測試機台，最快自第3季開始貢獻營收，未來第二至四層樓持續與客戶洽談訂單、機台規格、採購方式，基於ASIC 客戶新專案多年訂單貢獻，調升今明年獲利預估值。

欣銓第1季產能利用率70%至75%，隨美系、台系通訊客戶持續新增訂單、下半年新專案貢獻，法人預其產能利用率有望提升至80%水準，產能空間包含龍潭廠、新加坡廠，並持續調整廠內低稼動率機台、部分工控客戶訂單。

5G WiFi 營收

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