快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

特化股王新應材站回千元大關 最高衝上1,080元、創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

半導體特化材料大廠新應材（4749）受惠2奈米製程放量，與深紫外光(DUV)光阻國產化替代商機，22日盤中大漲約5%，並一度衝上1,080元，創下歷史新高。

新應材3月營收4.3億元，月減2.8%、年增32.6%，創單月歷史次高，第1季累計營收12.4億元，年增29.8%，創單季歷史新高。

新應材專攻半導體特化材料，其中在先進微影製程上，產品有表面改質劑(Rinse)、洗邊劑（EBR）、清洗劑(Cleaner)和底部抗反射層（BARC），也耕耘先進封裝材料。

分析師表示，新應材受惠台積電（2330）先進製程需求提高趨勢不變，新應材的EBR和BARC已打入2奈米製程供應鏈；產能方面，高雄一期產能滿載，二期廠預期將供應N3、N2製程材料，預計2027年首季量產，產能規劃可滿足客戶至2030年的需求。

另外，新應材DUV體系的KrF光阻液材料，打破長期由日廠主導的現狀，預計2027年完成客戶驗證，2028年量產出貨。目前半導體材料營收占比已接近九成。

法人預估2026全年營收將隨N2放量迎來逾三成的高成長，全年EPS有望挑戰17元新高。

台積電 半導體 營收

延伸閱讀

全民權證／新應材 選逾100天

台股今年來大漲8,641點 這檔飆股今年來竟大漲452%

聯發科衝上2,080元創天價 超車台積電

台積電股價狂刷新天際線 高含積量台股ETF停火反彈力強

相關新聞

特化股王新應材站回千元大關 最高衝上1,080元、創歷史新高

半導體特化材料大廠新應材（4749）受惠2奈米製程放量，與深紫外光(DUV)光阻國產化替代商機，22日盤中大漲約5%，並一度衝上1,080元，創下歷史新高。

興櫃股瘋漲！ 這檔衛星概念興櫃股大漲逾三成

近期興櫃股瘋漲，單日漲幅甚至高達三到五成，興櫃衛星股鐳洋科技（6980）近期受惠SpaceX即將掛牌等話題帶動，加上鐳洋從零組件跨向整顆衛星組裝，將成為未來推升營運關鍵，也帶動22日興櫃參考價大漲超過三成，最高一度來到281元。

千金股新兵！創新服務掛牌首日大漲160% 抽中落袋百萬元

創新服務（7828）22日以每股628元掛牌上櫃，早盤跳空以1,535元開出，一度拉升至1,635元，上漲1,007元，抽中的投資人若是賣出，可落袋100.7萬元，報酬率160.35%，盤中股價維持高檔，漲幅156%；台股上市櫃千金股新兵入列，早盤一度達47檔千金股。

虎門3月 EPS 0.61元 滿手訂單

虎門科技（6791）昨（21）日公告今年3月自結財報，3月合併營收7,496萬元，月增11.1%，年增7.8％，歸屬母公司稅後淨利1,270萬元，年成長24.5％，每股純益（EPS）0.61元，單月EPS接近去年第4季每股0.8元。法人預期，虎門工業領域訂單動能已經滿到下半年，本季營收有望再度衝高。

新潤每股配息逾5元

新潤（6186）昨（21）日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利5.00793304元，依昨日收盤價41.6元計算，現金殖利率約12%。

寶雅強化戰力 四路出擊

寶雅（5904）年報出爐，董事長陳建造於致股東報告書中表示，寶雅2026年將透過「持續展店、深耕品牌、多元活動、品類優化」四大方針結合發展全通路策略，致力提升營運績效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。