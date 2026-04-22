興櫃股瘋漲！ 這檔衛星概念興櫃股大漲逾三成

近期興櫃股瘋漲，單日漲幅甚至高達三到五成，興櫃衛星股鐳洋科技（6980）近期受惠SpaceX即將掛牌等話題帶動，加上鐳洋從零組件跨向整顆衛星組裝，將成為未來推升營運關鍵，也帶動22日興櫃參考價大漲超過三成，最高一度來到281元。

鐳洋股價自今年3月中旬的110元起漲，近期受惠買盤進駐，加上公司轉型衛星組裝、整合、測試有成，興櫃參考價連兩個交易日大漲，今日更一舉大漲超過三成，最高一度達281元，午盤時興櫃參考價來到265元附近。

鐳洋2025年營收4.18億元，年增51.4%，創歷史新高，毛利率37.7%，歸屬母公司業主淨利2,983萬元，每股純益1.02元，較2024年每股淨損2.11元，有轉虧為盈表現。累計2026年第1季營收為1.23億元，年增44.7%，再創同期新高。

近年鐳近年擴大衛星布局，從關鍵零組件、使用者終端、地面站，更跨入衛星組裝，已經陸續發射3U立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」及8U立方衛星「黑鳶1號」、「黑鳶2號」，啟動鐳洋科技低軌衛星「星群」部署計畫，包含「黑鳶2號」在內，2026年陸續發射3顆新創追星計畫的8U物聯網立方衛星。

衛星組裝部分近年業績表現亮眼，鐳洋與新加坡新創衛星技術公司NuSpace共同成立合資公司 Asterforge，已經取得歐美及東南亞衛星整測訂單，搶攻國際低軌衛星市場。

此外，鐳洋日前更宣布與印度衛星公司HEX20於巴黎太空周（Paris Space Week）期間簽署合作備忘錄（MOU），雙方就衛星任務與應用技術合作方向達成共識，正式啟動台印衛星合作新布局。鐳洋科技將作為HEX20在台灣的A.I.T（Assembly, Integration & Test）合作夥伴，提供衛星組裝、整合與測試服務。

鐳洋指出，將以衛星通訊酬載與A.I.T服務能力為基礎，結合HEX20的衛星平台與次系統技術，推動雙方於衛星任務上的技術協作。合作將結合鐳洋位於青埔的太空研發中心及相關測試設施，支援衛星組裝、整合及測試作業，並透過技術交流與資源共享，提升整體研發與任務執行效率。未來，雙方亦將持續探索更多平台整合與應用合作機會。

鐳洋董事長王奕翔表示，鐳洋持續以策略合作作為推動成長的重要方向，並看好印度太空產業近年快速發展所帶來的市場機會。此次與HEX20的合作，不僅有助於深化跨國衛星任務合作經驗，也將進一步擴大鐳洋在亞太衛星整測與應用服務市場的布局。

鐳洋近年已累積3U與8U立方衛星相關任務經驗，涵蓋衛星通訊、任務控制與在軌驗證等能力。HEX20則具備完整衛星系統工程能力，並規劃自2027年起部署微衛星遙測星系，拓展高解析度遙測影像及相關衛星應用服務。此次合作將結合雙方在平台、酬載、整測與系統工程上的優勢，為未來跨國衛星任務建立更具延展性的合作基礎。