創新服務上櫃首日飆逾1.6倍 AI 探針卡設備題材點火蜜月行情

半導體MEMS探針卡整線設備自動化解決方案供應商創新服務（7828）22日以每股628元上櫃掛牌，首日蜜月行情火熱，早盤股價衝高至1,650元，截至上午10時報1,645元，大漲1,017元、漲幅161.94%，成交量834張，成為今日新掛牌市場焦點。

創新服務今年第1季營收1.52億元，年增51.84%，主要受惠AI應用帶動半導體測試需求升溫，探針卡市場同步擴張。公司已開發MEMS探針卡整線自動化設備，切入IC測試前段CP製程，產品涵蓋自動植針、檢測、鑽孔、返修等設備，並提供探針卡代理銷售與整卡自動化返修服務。

市場申購熱度也提前反映投資人期待。創新服務競拍底價550.88元，得標加權平均價格達1,233.72元，競拍超額認購倍數達3.28倍；公開申購合格件數23.4萬筆，含過額配售張數合計697張，中籤率僅0.29%，顯示籌碼稀缺性與市場追捧程度。

展望後市，創新服務除深耕MEMS探針卡設備外，也積極布局IC最終測試FT製程，以及PoGo Pin Test Socket自動化檢測、植pin設備等新產品。公司並看好高密度銅柱端子模組、銅柱玻璃通孔基板等新利基產品，在驗證期過後陸續進入量產，可望成為下一階段成長動能。

法人認為，AI算力需求持續推升半導體測試複雜度與探針卡需求，創新服務以精密自動化設備切入測試供應鏈，若後續新產品量產進度順利，營收成長與高毛利率表現仍具想像空間。