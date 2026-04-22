千金股新兵！創新服務掛牌首日大漲160% 抽中落袋百萬元

創新服務（7828）22日以每股628元掛牌上櫃，早盤跳空以1,535元開出，一度拉升至1,635元，上漲1,007元，抽中的投資人若是賣出，可落袋100.7萬元，報酬率160.35%，盤中股價維持高檔，漲幅156%；台股上市櫃千金股新兵入列，早盤一度達47檔千金股。

創新服務主力業務為半導體自動化設備開發、製造與銷售，核心產品為MEMS探針卡製造及檢修自動化設備，包括自動植針、檢測、鑽孔及返修等，同時也布局MEMS探針卡代理銷售與整卡自動化返修服務。

另外，創新服務還切入IC成品測試（FT）階段的PoGo Pin Test Socket自動化設備，及高密度銅柱端子模組等產品，應用延伸至半導體封裝相關領域。

展望後市，創新服務看好AI算力擴張將持續推升探針卡與半導體自動化設備需求，期待兩大新利基產品「高密度銅柱端子模組」及「銅柱玻璃通孔基板」在完成驗證後陸續量產，成為下一波成長動能。

根據櫃買中心資料，創新服務2024年合併營收4.06億元，稅後純益1.49億元，每股純益（EPS）5.25元；2025年合併營收7.16億元，稅後純益2.27億元，EPS為6.33元。