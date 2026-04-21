聽新聞
0:00 / 0:00
新穎生醫腎病檢測 報捷
新穎生醫（6810）董事長曾錙翎昨（21）日表示，公司發展的糖尿病腎病變體外檢測（IVD）DNlite，透過美國經銷商合作已完成產品註冊作業，今年第3季起可正式展開檢測服務，搶攻美國市場商機。此外，新穎生醫繼韓國廠之後，目標今年底前也要與國際大廠簽署授權協議，明年起正式邁入營運爆發元年。
曾錙翎表示，DNlite針對美國市場，將同步推進RUO（研究用）、LDT（實驗室自行開發檢測）及IVD（體外診斷）三大策略，逐步擴大DNlite市場影響力。在美國經銷商推動下，DNlite今年將先透過CLIA認證實驗室，以LDT形式切入美國市場。相關產品註冊作業已完成，預計今年第3季正式展開檢測服務。
新穎生醫亦已完成與美國FDA的前期溝通，規劃以現有臨床效用資料為基礎，評估循510(k)或De Novo途徑申請IVD上市許可，目標於今年第4季提交上市許可申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。