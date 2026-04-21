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宏碁智新 獲利逐年增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予宏碁智新董事長侯知遠，恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予宏碁智新董事長侯知遠，恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

宏碁集團旗下宏碁智新（7794）近年來每股獲利能力逐年成長，承銷價31元，本周一掛牌上櫃，昨（21）日股價收在39.5元，掛牌兩個交易日漲幅27.4%。

宏碁智新主要從事自有品牌家電銷售及旅館與不動產租賃管理服務，2024年合併營收8.34億元，每股稅後純益（EPS）1.01元；2025年合併營收9.9億元，EPS進一步成長至2.7元。其掛牌首日股價大漲，昨則下跌11.2%，收39.5元。

宏碁智新成立於2016年，在2020年新冠肺炎疫情期間，從智慧空氣品質解決方案出發，再發展出空氣清淨機及空氣循環扇等家電產品，並建立自有品牌「acerpure」，旗下子公司渴望會館及渴望園區的辦公室、廠房租賃，成為宏碁智新推廣智慧家電的示範場域，並提供穩定的現金流，支持「acerpure」的品牌發展。

宏碁智新於進入家電產業及建立自有品牌初期，就以成為國際品牌為目標，產品設計著重「美學」及「科技感」，並以空氣清淨機、淨水器等健康小家電建立品牌形象，將產品定價為中高價位，透過「創新設計」避開傳統家電及國際大廠之價格戰，目標客群以年輕人市場為主。近年陸續推出淨水、清潔、廚房、個人護理等生活家電，今年第1季再推出空調產品，目前已有八大產品線，全面提升產品廣度，致力成為全方位家電品牌。

此外，宏碁智新運用宏碁集團的偕同效應，將宏碁集團於3C產品的通路轉化為家電產品通路，透過集團既有的電腦「全球通路」與「實體服務據點」構築實體屏障，也借助宏碁集團對當地消費市場的熟悉度接洽下游經銷商，使得宏碁智新的家電產品得以快速進入海外市場，已銷售至日本、菲律賓、泰國、新加坡、印度等多個國家，並持續進行通路布局及品牌行銷，期待在競爭激烈的家電市場占有一席之地，並將「acerpure」經營為國際知名品牌。

宏碁智新所隸屬的居家生活產業裡，除家電產品通路商及小家電製造商外，櫃買中心也陸續納入各種不同的新興行業，包含自有服飾品牌及自創香氛品牌，以及寵物食品銷售通路等公司，目前居家生活產業的上櫃公司已經累積超過20家，期望可以透過產業群聚效應吸引投資人關注創新科技。

宏碁 營收 EPS

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