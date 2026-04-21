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新潤每股配息逾5元
新潤（6186）昨（21）日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利5.00793304元，依昨日收盤價41.6元計算，現金殖利率約12%。
另，新潤昨日同步公告，將現金增資發行普通股，以不超過25,000仟股為上限，每股面額10元，預計增加股本以250,000仟元為上限。
新潤去年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共93.6億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。
新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」以及新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達到148.65億元。
其中新潤受惠輝達（NVIDIA）總部議題，在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。
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