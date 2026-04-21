寶雅強化戰力 四路出擊

寶雅（5904）年報出爐，董事長陳建造於致股東報告書中表示，寶雅2026年將透過「持續展店、深耕品牌、多元活動、品類優化」四大方針結合發展全通路策略，致力提升營運績效。

陳建造指出，去年全球經濟面臨地緣政治風險與氣候變遷等不確定因素，能源與原物料價格波動頻仍，整體經營環境審慎。而在內需市場方面，消費者物價總指數（CPI）維持相對穩定，儘管國人出國旅遊人次增加，部分消費支出轉向海外，但整體而言，國內就業市場持續穩健。

今年以來仍面臨外部環境不確定性，陳建造表示，寶雅積極發展不同店型與優化全通路策略，提升顧客購物體驗。

寶雅將持續透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，打造出具「美麗、流行、精彩」的賣場空間，深耕品牌價值；並以提供多品類、多選擇且具高性價比商品為品類發展核心，藉此提高顧客滿意度；此外，除實體通路不定期推出促銷價格及活動，更持續優化全通路策略，以帶給顧客無縫消費體驗。

陳建造進一步指出，寶雅持續藉由三種不同店型，包含寶雅一般店、寶雅家居店、寶雅美妝店持續展店，提升整體市場滲透率；持續深化品牌形象，根據當地商圈特性，藉由門市改裝策略，打造符合顧客需求的遊逛空間。

另外，寶雅推出數位支付 Poya Pay 與線上購物平台 Poya Buy，同時整合相關數位服務資源；持續發展自有品牌策略，藉由利基自有商品經營，進一步累積寶雅品牌知名度。

展望未來，寶雅將持續朝「成為顧客更喜歡的寶雅」之目標邁進，期望所提供的商品與服務，能夠成為顧客消費需求的優先選擇，同時落實環境、社會與公司治理的永續經營理念，成為穩步成長、永續經營的企業。