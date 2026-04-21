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韭菜別亂空！PCB 熱門飆股金居驚爆1.1億元違約交割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心接獲證券商群益西松通報，PCB熱門飆股金居（8358）出現高達1.1億元違約交割。圖／聯合報系資料照片
櫃買中心接獲證券商群益西松通報，PCB熱門飆股金居（8358）出現高達1.1億元違約交割。圖／聯合報系資料照片

櫃買指數21日價量齊揚，上漲1.8%收390.57點，再創歷史新高，但櫃買中心接獲證券商群益西松通報，PCB熱門飆股金居（8358）出現高達1.1億元違約交割。這是今年來櫃買市場第三起，今年上市櫃第四起違約交割案。

櫃買中心指出，券商表示該違約交割是投資人使用融券，但在二日內沒有錢去繳足保證金，以至於變成違約交割。

金居股價之前連續十個交易日上漲，今日才下跌10.5元收393.5元，跌幅2.6%。盤後傳出鉅額違約交割消息，以17日收盤價367.5元推算，違約金額1.1億元，約當301.5張。

依櫃買中心公告，上櫃公司今日違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.39億元，買進、賣出相抵後金額則為-1.12億元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞（3081）是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。金居是第三起，但是違約金額高達1.1億元，是今年上市櫃最高。集中市場傳出違約交割的是記憶體族群的旺宏（2337），3月5日違約交割金額5,902.3萬元，而且是有六家券商通報。

金居 券商 櫃買中心

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