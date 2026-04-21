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新潤配息5元 現金殖利率12%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新潤（6186）21日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利5.00793304元，依21日收盤價41.6元計算，現金殖利率約12%。

另，新潤同步公告，將現金增資發行普通股，現金增資發行普通股以不超過25,000仟股為上限，每股面額10元，預計增加股本以250,000仟元為上限。

新潤去年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共93.6億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。

新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」、新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達148.65億元。

其中新潤受惠輝達（NVIDIA）總部議題，在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。

展望未來，新潤指出，建案儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，且公司持續創造品牌力價值，為消費者打造空間有效利用的產品，於台灣房市自住的剛性需求市場，提高產品的競爭優勢，進而挹注公司業績表現。

增資 土城 營收

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