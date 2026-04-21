聽新聞
0:00 / 0:00
虎門3月自結獲利年增逾兩成 EPS 達0.61元
虎門科技（6791）21日公告3月自結財報，單月合併營收為7,496萬元、年成長7.8％，稅前淨利1,405萬元、年減2.8％，歸屬母公司稅後淨利年增24.5％至1,270萬元，每股淨利0.61元。
法人指出，虎門科技在目前在電腦輔助工程（CAE）軟體接單動能持續展現成效，並順利切入半導體、車用電子、航太、國防及精密機械等相關產業，使當前接單動能具備成長力道，並成功帶動3月自結獲利表現繳出接近去年第4季每股純益0.8元的成績單。
虎門科技指出，CAE領域相當廣泛，公司具備結構、機構、熱傳、流體、電熱等相關工程分析團隊，未來隨著工業產品設計複雜化，增加研發與生產製造的挑戰，虎門將可望透過獨特自有軟體及系統化模組，提供標準化、模組化及雲端服務，結合AI輔助設計，降低客戶導入門檻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。