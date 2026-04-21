虎門3月自結獲利年增逾兩成 EPS 達0.61元

虎門科技（6791）21日公告3月自結財報，單月合併營收為7,496萬元、年成長7.8％，稅前淨利1,405萬元、年減2.8％，歸屬母公司稅後淨利年增24.5％至1,270萬元，每股淨利0.61元。

法人指出，虎門科技在目前在電腦輔助工程（CAE）軟體接單動能持續展現成效，並順利切入半導體、車用電子、航太、國防及精密機械等相關產業，使當前接單動能具備成長力道，並成功帶動3月自結獲利表現繳出接近去年第4季每股純益0.8元的成績單。

虎門科技指出，CAE領域相當廣泛，公司具備結構、機構、熱傳、流體、電熱等相關工程分析團隊，未來隨著工業產品設計複雜化，增加研發與生產製造的挑戰，虎門將可望透過獨特自有軟體及系統化模組，提供標準化、模組化及雲端服務，結合AI輔助設計，降低客戶導入門檻。