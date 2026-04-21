阿波羅電力擬4月28日登錄興櫃 在手長約訂單154億元

興櫃廠政美應用（7853）因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，應OTC要求公告自結財報，今年3月合併營收1.3億元，年增13,784%。單月稅後純益3,804.4萬元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.91元，亦由虧轉盈。

2026-04-21 14:29