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阿波羅電力擬4月28日登錄興櫃 在手長約訂單154億元
能源業者阿波羅電力預計4月28日登錄興櫃交易，董事長王惠民表示，目前在手長約訂單約新台幣154.26億元，今年綠電轉供與強韌電網工程業務可望大幅成長。
阿波羅電力今天舉行媒體交流會，王惠民說，阿波羅電力挾軟硬整合能力，以軟體整合電力基礎設施，以平台創造價值，力求成為企業能源新的作業系統。
王惠民表示，阿波羅電力目前實收資本額4億元，有士林電機、群聯電子及技嘉3個重要法人股東，其中士林電機持股約8.75%。
阿波羅電力2025年在綠電轉供與強韌電網工程業務同步成長驅動下，總營收躍升至13.26億元，年增772%；綠電轉供業務占總營收49.5%；強韌電網業務營收比重約50.32%。
王惠民說，目前在手長約訂單金額約154.26億元，預期今年綠電轉供與強韌電網業務可望同步大幅成長，推升整體營收成長。阿波羅電力預計增資，資本額將增至6億元規模，並計劃明年申請上市櫃。
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