永笙下調承銷價 申購報酬逾三成、中籤率相當高

臺灣證券交易所公告，永笙-KY（4178）第一上市初上市採競價拍賣方式辦理承銷，於4月21日順利完成，得標加權平均價格19.15元。

永笙-KY第一上市初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，永笙-KY辦理競價拍賣股數16,000仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月21日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，開標結果如下，最低得標價格17.18元、最高得標價格27.00元。

另外，永笙-KY公開申購將於4月22日截止，由於競拍低於原訂承銷價，實際承銷價從21.08下調至19.15元，一人可申購1張，以永笙-KY在13日興櫃均價25.05元換算，申購中籤報酬率約30.8％。

永笙-KY上市日期4月30日，上市前承銷股數4,100張，證交所公布截至21日開盤前有36,179筆申購單，換算當前中籤率高達11.3％。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html