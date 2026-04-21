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凱基證券輔導溢泰實業上市案 看好水資源循環與淨化成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦輔導溢泰實業可望於５月下旬掛牌上市，由凱基證券董事長許道義(右起)、溢泰實業集團董事長林慶雄、溢泰實業集團執行長林于鈞及凱基證券資本市場部主管陳權澤代表出席上市前業績發表會。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導溢泰實業可望於５月下旬掛牌上市，由凱基證券董事長許道義(右起)、溢泰實業集團董事長林慶雄、溢泰實業集團執行長林于鈞及凱基證券資本市場部主管陳權澤代表出席上市前業績發表會。凱基證券／提供

凱基證券主辦輔導溢泰實業（7818）申請股票上市案，4月21日舉辦上市前業績發表會，說明公司由傳統淨水設備製造商，成功轉型為「全方位智慧水務服務商」的經營策略與未來布局，最快可望於5月下旬正式掛牌上市。

凱基證券表示，溢泰實業長期深耕過濾研發技術，並進一步開發活性碳再生技術，切入半導體大廠供應鏈。隨著全球半導體產業對資源循環的需求日益增加，溢泰積極開發活性碳再生服務，將傳統耗材轉化為可重複利用資源，精準對接科技大廠的「資源循環零廢棄」目標。目前，溢泰實業屏東活性碳再生廠已取得相關許可，預計自2026年第2季起供貨給國內半導體龍頭客戶，有助於提升整體獲利結構，展現具備成長潛力的綠色經濟動能。

溢泰的核心競爭力源於持續且扎實的研發投入，公司自建化學與物理實驗室，其檢測量能已達國際NSF標準，具備從微米級過濾研發到複雜機構工程設計的一站式解決方案能力。在多角化經營方面，溢泰旗下全球知名戶外品牌 Yakima，憑藉高品質工藝與精準的市場定位，在車載架市場擁有極高的市占率，為公司提供穩定的營運基石，並與核心水處理本業形成相輔相成的雙引擎。

溢泰實業在全球產能配置也展現彈性。為因應地緣政治變化並優化成本結構，投資興建之泰國新廠預計於2026年第2季進入試產，未來將與台灣基地的智慧化生產優勢互補，建構出更具韌性的全球供貨體系。此外，溢泰實業自製的高耐用性逆滲透（RO）膜耗材，亦已在相關標案中展現競爭力。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，溢泰實業正從淨水專家邁向環境永續的服務領航員，在水資源產品的營收增速已優於產業平均。隨著半導體水務訂單與泰國新廠產能接連到位，溢泰將以智慧水處理與再生技術為核心，開啟下一階段的成長新篇章。

半導體 凱基

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