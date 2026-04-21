富邦證券輔導新聿科技 4月22日登錄興櫃

富邦證券輔導的新聿科技（7912），將於22日正式登錄興櫃交易。新聿科技深耕電感類被動元件之研發、製造與銷售，專精於功率型電感、濾波器等磁性零組件的設計與製造，產品廣泛應用於各類電源設計與高頻關鍵電路應用，為高效能電子系統提供穩定可靠的電源端整合解決方案。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，新聿科技專注於電感元件的研發、銷售與服務，並持續與國際標準接軌。公司產品應用橫跨伺服器、網通設備、儲存裝置等領域，應用面向多元。隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端服務供應商（CSP）快速發展，帶動相關供應鏈對高效能電源方案及關鍵電感元件的需求成長，為新聿科技營運動能提供有利支撐。

新聿科技董事長凃俊宏表示，公司長期致力於提供穩定可靠的電感元件解決方案，以因應不同應用場域對效能與品質的高度要求。新聿科技持續加大研發投入並完善專利布局，專利範圍涵蓋台灣、中國大陸、日本、東南亞及美國等主要市場，累積深厚技術實力，有助於強化全球市場競爭力。未來，公司亦將善用資本市場資源，加速研發與產品布局，並深化與國際關鍵客戶的策略合作。

在營運表現方面，新聿科技受惠於高效能電源相關應用需求提升，帶動整體出貨與獲利表現。2024年及2025年營收分別為6.56億元及10.23億元，年成長達56%；稅後淨利分別為0.43億元及1.13億元，年成長達163%；每股盈餘則分別為2.47元及6.15元。2026年累計至2月營收為2.35億元，年成長達63%。營運成果顯示，公司已掌握AI伺服器及相關基礎產品升級趨勢，整體成長潛力逐步顯現。

展望未來，新聿科技以智慧製造為核心，聚焦AI伺服器與資料中心等供電需求，積極擴展跨電感穩壓器（TLVR）、一體成型模壓電感及電源模組等高附加價值產品布局。同時，公司亦持續推動海外產能規劃，泰國新廠預計於2026年底完成建廠並啟動試量產。隨著AI與高效能運算應用持續增加，新聿科技將透過參與國際IC平台開發，投入次世代電源技術研發與專業人才培育，強化核心技術實力，為營運成長奠定穩固基礎。