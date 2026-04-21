凱基證券輔導溢泰實業上市案 看好水資源循環與淨化成長動能

凱基證券主辦輔導之溢泰實業（7818）申請股票上市案，已於去年11月25日通過臺灣證券交易所上市審議委員會審議，並於4月21日舉辦上市前業績發表會，說明公司由傳統淨水設備製造商，成功轉型為「全方位智慧水務服務商」的經營策略與未來布局，最快可望於5月下旬正式掛牌上市。

凱基證券表示，溢泰實業長期深耕過濾研發技術，並進一步開發活性碳再生技術，切入半導體大廠供應鏈。隨著全球半導體產業對資源循環的需求日益增加，溢泰積極開發活性碳再生服務，將傳統耗材轉化為可重複利用資源，精準對接科技大廠的「資源循環零廢棄」目標。目前，溢泰實業屏東活性碳再生廠已取得相關許可，預計自2026年第2季起供貨給國內半導體龍頭客戶，有助於提升整體獲利結構，展現具備成長潛力的綠色經濟動能。

溢泰的核心競爭力源於持續且扎實的研發投入，公司自建化學與物理實驗室，其檢測量能已達國際NSF標準，具備從微米級過濾研發到複雜機構工程設計的一站式解決方案能力。在多角化經營方面，溢泰旗下全球知名戶外品牌 Yakima，憑藉高品質工藝與精準的市場定位，在車載架市場擁有極高的市占率，為公司提供穩定的營運基石，並與核心水處理本業形成相輔相成的雙引擎。

溢泰實業在全球產能配置也展現了彈性。為因應地緣政治變化並優化成本結構，投資興建之泰國新廠預計於 2026 年第2季進入試產，未來將與台灣基地的智慧化生產優勢互補，建構出更具韌性的全球供貨體系。此外，溢泰實業自製的高耐用性逆滲透（RO）膜耗材，亦已在相關標案中展現競爭力。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，溢泰實業正從淨水專家邁向環境永續的服務領航員，在水資源產品的營收增速已優於產業平均。隨著半導體水務訂單與泰國新廠產能接連到位，溢泰將以智慧水處理與再生技術為核心，開啟下一階段的成長新篇章。