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股王信驊因這題材再衝高 外資目標價竟給到這個價位

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股持續創下歷史新高，股王信驊（5274）也在內外資法人紛紛喊買下，吸引市場買盤大舉點火，21日股價開高收高，終場大漲820元、收15,245元，同步改寫歷史新猷，表現相當強勢亮眼。

近來AI代理火紅，躍居市場新寵，信驊也被外資點名是主要的受惠股之一。如大和資本據此大升信驊目標價至17,330元，居內外資最高；永豐投顧也大升至17,160元、瑞銀證券則大調至15,000元。

大和資本指出，受惠通用伺服器出貨動能強勁，信驊BMC出貨量「優於預期並上修」，加上CPU的延遲問題正成為AI代理的瓶頸，迫使重度用戶利用多個 AI代理協作來抵銷延遲影響，將進一步推升伺服器架構的需求，並觸發出貨量的潛在增長。

由於受到新題材的激勵，加上內外資紛紛大舉調升目標價，信驊股價再添多頭動能，吸引買盤大舉追捧，推升21日股價開高收高，再寫歷史新猷，成為市場投資人的熱議話題。

信驊 伺服器

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