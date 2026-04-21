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政美應用自結3月 EPS 0.91元 今起列為處置股

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

興櫃廠政美應用（7853）因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，應OTC要求公告自結財報，今年3月合併營收1.3億元，年增13,784%。單月稅後純益3,804.4萬元，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.91元，亦由虧轉盈。

政美應用董事會20日通過去年財報，全年合併營收3.31億元，年增5.7%，毛利率46.32%，年增6.24個百分點。稅後純損1.76億元，虧損較前年的-1.22億元擴大；EPS為-4.21元。董事會決議不分派股利，將於6月11日舉行的股東常會，討論發行限制員工權利新股案。

政美應用今年首季合併營收1.66億元，季增125.8%，年增382.1%，創單季新高紀錄。

OTC表示，政美應用最近15個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日經本中心公布注意交易資訊，爰自今年4月21日起5個營業日（即2026年4月21日至2026年4月27日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）各證券商於投資人每日委託買賣該興櫃股票，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

證券商 營收 EPS

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