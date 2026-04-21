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大甲永和跨足先進封裝

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

經濟部積極建構「面板級封裝關鍵製程生態系」，其中，大甲永和機械（2221）與金屬中心合作，推動國產設備技術升級，成功開發「低蒸氣壓前驅物氣化供應系統」，為半導體關鍵鍍膜技術帶來重大突破，也宣告公司正式跨入先進封裝領域。

據了解，這項技術能穩定輸送氣體，讓鍍膜品質更均勻，建立高深寬比（20：1）鍍膜抗蝕刻薄膜技術，進一步提升2%至3%的製程良率，每台機器每年並可省下逾百萬元的維護費用。

經濟部建構「面板級封裝關鍵製程生態系」，除了大甲永和與金屬中心合作案之外，還包括工研院與宸鴻光電、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密等指標大廠合作的「次世代面板級封裝金屬化技術」等。

大甲永和去年合併營收13.63億元、年減2.9%，稅後純益0.98億元、年增13.9%，每股純益2.31元。今年3月合併營收1.31億元，月增22.5%、年減3.6%；累計第1季合併營收3.72億元、年增14.8%，改寫同期次高紀錄。

大甲永和今年營運成長動能來自AI需求帶動的半導體建廠高資本支出，推升潔淨級管材與組件需求。法人指出，隨著半導體國產化比重提高，加上公司積極拓展數據中心冷卻系統與日本氫能等新興市場，今年營收有望雙位數增長、並挑戰歷史新高。

大甲永和為台灣最大不鏽鋼管配件專業製造供應商，公司主要分為二大事業部，其中，潔淨級事業部的產品應用市場，涵蓋半導體及光電產業製程流體輸送、潔淨環境需求產業的氣體輸送，主要客戶包括台積電、日月光等半導體及光電廠。

化工級事業部產品應用範圍涵蓋石化、造船、食品、造紙、化工、合纖、液化等工業管理及排水管路主要配件；客戶包括台塑集團、長春石化、中石化、正隆、中鼎工程、中油等，另有70%產品外銷日、美等市場。

而旗下子公司大川研科技為台積電的長期外包合作夥伴，長期承攬台積電的廠務工程與特殊氣體系統操作，主要在竹科、中科及南科等廠區提供氣體系管理服務（TCGM）與設備維護。

除了半導體，大甲永和應用其技術於數據中心冷卻管材，及與金屬中心合作，投入低蒸氣壓前驅物氣化供應系統開發，應用範圍擴展至先進封裝領域。至於布局日本氫能市場，大甲永和將持續強化代理產品如TIGER VAC真空設備等銷售。

半導體 工研院 經濟部

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