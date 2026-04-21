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宇峻遊戲改版 第2季營運喊衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）昨（20）日宣布，旗下人氣線上遊戲《FFXIV》繁中版將在今（21）日進行全新改版，新增劇情故事與新副本挑戰，藉此衝刺第2季營運表現。

《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲，《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法。

《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場對於該遊戲在繁中版市場表現也有高度期待，預料可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估將成為今年營收主力產品之一。

展望未來，宇峻目前已規劃推出六款遊戲，包括自行發行及授權中國大陸代理商發行的自研遊戲，將在今年陸續登場；其中，《三國群英傳：策定九州》，此為授權中國大陸開發的產品，台灣地區會由宇峻發行，《三國群英傳：格鬥版》已在電玩展有釋出，今年預計會在全球發行。

宇峻

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