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雷笛克攻車用 第2季拚轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

雷笛克（5230）強化車用市場布局，隨產品組合持續優化，今年營運將重回成長軌道，法人看好，第2季有望單季轉虧為盈。

雷笛克去年第4季虧損已大幅收斂，加上今年第2季進入產業傳統旺季，公司指出，今年整體營運朝正向發展，車用新案與客戶篩選效益將逐步顯現，可望正式走出營運谷底。

雷笛克指出，車用透鏡已經躍升為核心成長引擎，營收占比超過45%，實質貢獻度已超越專業照明。該公司持續與全球主要車燈大廠合作開發新案，重點布局高附加價值的頭燈與聚光器產品。

由於車用產品認證流程較長，多項新案預計將於今年第4季至明年陸續進入量產期，屆時將為營運注入強勁的長期成長動能。

針對獲利優化，雷笛克表示，今年採取「擇優接單」策略，專注高毛利訂單並淘汰低效益項目，雖可能使營收成長幅度受限，但對盈餘具正向助益。面對原物料波動，該公司積極與客戶商討調漲價格，並透過精進開模與自動化製程節省成本，力求毛利率持續回升。

雷笛克指出，隨LED應用面擴張，該公司憑藉二次光學技術在客製化市場具備優勢，產品線已由早期的商業照明延伸至精密醫療與高階舞台燈具。目前專業照明與車用兩大事業體表現穩健，營收占比持續往高附加價值產品靠攏。隨著子公司群宏逐步擴充客戶群，加上車用布局進入收割期，對今年營運展望積極樂觀。

營收 法人

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