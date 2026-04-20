上奇首季每股賺0.7元 雲端服務業績創新高

上奇今天公布首季財報，營收新台幣11.38億元，年減11%；營業利益5932萬元，年減15%，歸屬母公司淨利4241萬元，則較去年同期逆勢成長16%，每股稅後純益0.7元。

上奇說明，第1季營收及營業利益較去年同期下滑，主要受去年高基期，以及市場環境及匯率波動影響。不過因本季有認列金融資產評價收益，帶動稅後純益年增16%。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇第1季雲端服務事業獲利穩健成長、企業用戶服務也持續季增。由子公司昕奇雲端主導的雲端服務事業，在AI浪潮帶動下，營收及獲利皆創歷史新高。

展望後市，上奇表示面對國際政經情勢多變、市場環境波動，將聚焦高附加價值業務，強化韌性。其中在智慧製造領域，上奇聚焦3D增材製造於無人機等應用，整合設計、製造與國際資源，提供設計優化、打樣驗證到量產交付的整體服務，逐步擴大業務貢獻。

另外，魏茂發表示，上奇在數位印刷服務，將掌握設備升級與產業轉型契機，持續深化客戶服務與解決方案能力。雲端服務部分，則將延續AI雲端應用與服務帶來的成長動能，並透過投資與策略性併購，穩健推進長期發展。