快訊

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

上奇首季每股賺0.7元 雲端服務業績創新高

中央社／ 台北20日電

上奇今天公布首季財報，營收新台幣11.38億元，年減11%；營業利益5932萬元，年減15%，歸屬母公司淨利4241萬元，則較去年同期逆勢成長16%，每股稅後純益0.7元。

上奇說明，第1季營收及營業利益較去年同期下滑，主要受去年高基期，以及市場環境及匯率波動影響。不過因本季有認列金融資產評價收益，帶動稅後純益年增16%。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇第1季雲端服務事業獲利穩健成長、企業用戶服務也持續季增。由子公司昕奇雲端主導的雲端服務事業，在AI浪潮帶動下，營收及獲利皆創歷史新高。

展望後市，上奇表示面對國際政經情勢多變、市場環境波動，將聚焦高附加價值業務，強化韌性。其中在智慧製造領域，上奇聚焦3D增材製造於無人機等應用，整合設計、製造與國際資源，提供設計優化、打樣驗證到量產交付的整體服務，逐步擴大業務貢獻。

另外，魏茂發表示，上奇在數位印刷服務，將掌握設備升級與產業轉型契機，持續深化客戶服務與解決方案能力。雲端服務部分，則將延續AI雲端應用與服務帶來的成長動能，並透過投資與策略性併購，穩健推進長期發展。

雲端服務 營收

延伸閱讀

神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

國巨第1季營收優於公司指引 法人上調全年EPS至16.3元

上詮自結3月虧損1,500萬元 EPS -0.12元

知名蘋鏈立訊第1季一天賺1.9億元 淨利潤年增逾兩成

相關新聞

耀穎5月4日公開抽籤 5月8日以53元上櫃掛牌交易

耀穎光電（7772）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1646張，競拍底價50元，暫定每股承銷價53元。競拍時間為4月22日至24日，4月28日開標；4月27日至29日辦理公開申購，5月4日抽籤，預計5月8日掛牌。

宏碁智新掛牌上櫃…蜜月行情亮眼收44.5元漲幅43.55% 中籤者獲利1.35萬

智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價 31 元正式上櫃掛牌交易，順利展開蜜月行情，掛牌首日收在44.5元，上漲13.5元，漲幅43.55%；中籤的投資人若賣出可獲利13,500元。

宏碁智新掛牌上櫃漲逾25% 未來營運聚焦新興市場

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新今天以每股承銷價新台幣31元掛牌上櫃，盤中最高達39元、漲幅25.8%。宏碁智新表示，未...

宏碁智新今上櫃 早盤漲幅逾兩成

宏碁（2353）集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價31元正式上櫃掛牌交易，開盤衝上38.8元，漲幅達25.16%，展望後市，宏碁智新未來營運聚焦新興市場人口紅利成長引擎，推升品牌價值並深化全球佈局。

旺矽大咬輝達 CPO 商機

探針卡大廠旺矽（6223）報捷，獲輝達共同封裝光學（CPO）導入。法人看好，隨著輝達今年下半年將開始大量採用CPO產品，旺矽對應CPO的探針卡、測試設備出貨動能看俏，大咬輝達CPO商機，推升營運至少一路旺到年底。

南俊AI營收占比拚倍增

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）今年業績可望逐季增長，法人看好，南俊本季營收將季增8%，主要受惠AI伺服器與通用伺服器需求強勁，隨著客戶訂單續增，今年營收占比將較去年的10%翻倍增長，上看三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。