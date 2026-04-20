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台灣精材公告自結3月 EPS 0.18元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

台灣精材（3467）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，20日應OTC要求公告自結財報，今年3月合併營收6,257萬元，年增26.45%。稅後純益566萬元，年增329.93%；每股稅後純益0.18元，年增260%。

台灣精材今天股價上漲0.4元，成交量285張，收59.7元。台灣精材4月10日股價收在41元相對低點，其後一路放量上漲至16日的62.6元的高點，四個交易日漲幅逾52.6%。17日走跌後，今天再走揚。

台灣精材去年合併營收6.14億元，年減0.6%。毛利率19.51%，年增1.13個百分點。稅後純益1,775.4萬元，年減38.5%；每股稅後純益0.58元。董事會擬配發0.5元現金股利，配息率為86.2%。將於6月24日召開的股東常會承認配息案。

台灣精材今年首季合併營收1.69億元，季增9.5%，年增9.9%，創單季史上新高。

財報 營收 OTC

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