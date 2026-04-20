耀穎5月4日公開抽籤 5月8日以53元上櫃掛牌交易

耀穎光電（7772）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1646張，競拍底價50元，暫定每股承銷價53元。競拍時間為4月22日至24日，4月28日開標；4月27日至29日辦理公開申購，5月4日抽籤，預計5月8日掛牌。

耀穎深耕精密光學鍍膜與半導體光學整合技術逾20年，是台灣少數同時具備黃光微影蝕刻與光學薄膜製程能力的一站式服務平台，產品廣泛應用於智慧型手機光感測器、太空衛星濾光片、好萊塢高階電影攝影機及半導體曝光機設備元件。受惠高階智慧型手機感測技術普及、終端市場回溫，以及半導體圖形光學代工比重持續拉升，耀穎近三年營運繳出營收與獲利連續成長的亮眼成績單。

耀穎近年營收表現從2023年的3.49億元穩步成長至2024年的3.78億元，2025年進一步突破至4.26億元，年增12.72%。獲利表現更為突出，營業毛利由2023年的0.95億元攀升至2025年的1.51億元；毛利率也從2023年的27.25%大幅躍升至2025年的35.44%，反映產品組合持續優化。稅後純益則由2023年的0.25億元，一路成長至2025年的0.45億元，每股純益從1.04元拉升至1.86元，獲利品質與經營效率穩步提升。同

耀穎表示，終端光感測器正加速朝「多光譜化」與「高功能集成」方向演進，使得客戶對光譜選擇性的要求日益嚴格。公司長期深耕高技術門檻的多通道產品，已成功開發多達15波段的多光譜濾光片，鎖定高階智慧型手機屏下環境光與色溫感測等應用。隨著通道數提升，鍍膜層數與製程複雜度同步攀升，進一步推升產品附加價值，帶動整體平均售價（ASP）明顯走揚。

同時，耀穎也積極拓展多元應用，目前已切入12吋晶圓級屏下指紋薄膜製程、AI眼鏡光波導金屬反射鍍膜與CPO低反射膜等新領域，近年更持續投入12吋先進製程設備，不僅掌握手機光感測升級紅利，更提前為AI眼鏡、矽光子與先進封裝應用布局。此外，在半導體設備國產化趨勢下，耀穎也已切入艾司摩爾（ASML）曝光機濾光鏡片元件本土化設計製造，並提供Canon曝光機設備驗證服務與12吋黃光製程代工。

根據Mordor Intelligence預測，全球光學鍍膜市場規模將從2025年約94.7億美元成長至2030年的133.6億美元，年複合成長率（CAGR）達7.12%，主要由抗反射、濾光及雷射鍍膜技術驅動，廣泛應用於智慧型手機、車用鏡頭、AR/VR及光通訊等領域，其中亞太地區憑藉消費電子與汽車產業優勢持續主導市場。法人認為，耀穎深耕精密光學與晶圓鍍膜技術，在智慧型手機光感測升級、半導體設備國產化及AI新應用三大趨勢交匯下，公司營運動能可望持續向上。