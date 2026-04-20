快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

通寶送件公開發行 預計5月中旬登興櫃

中央社／ 新竹20日電

智慧影像處理與精密動件控制系統單晶片廠通寶半導體今天遞件申請登錄興櫃及公開發行，預計5月中旬登錄興櫃，實際登錄時程視主管機關核准及市場狀況而定。

通寶半導體成立於2016年，由董事長沈軾榮領軍，核心研發團隊來自高通（Qualcomm）等半導體廠，2026年1月甫宣布完成B輪募資，並獲得矽智財（IP）廠安謀（Arm）直接投資。

沈軾榮透過新聞稿表示，獲Arm投資不僅挹注通寶資金，更是技術生態系的深度結合。透過資本市場的力量，通寶將加速研發腳步，深耕印表機影像市場，並將技術延伸至無人機、AI 機器人及互動式多媒體自動服務機等邊緣運算領域。

通寶指出，核心優勢包括精密動件控制、智慧影像運算及後量子密碼演算法，產品廣泛應用於雷射印表機、多功能事務機及醫療影像設備。

資本市場 機器人 Qualcomm

延伸閱讀

巨鎧精密深度對接NVIDIA 技術生態系光學與AI巔峰跨界

耀穎擬5/8上櫃 競拍底價50元

相關新聞

宏碁智新掛牌上櫃…蜜月行情亮眼收44.5元漲幅43.55% 中籤者獲利1.35萬

智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價 31 元正式上櫃掛牌交易，順利展開蜜月行情，掛牌首日收在44.5元，上漲13.5元，漲幅43.55%；中籤的投資人若賣出可獲利13,500元。

宏碁智新掛牌上櫃漲逾25% 未來營運聚焦新興市場

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新今天以每股承銷價新台幣31元掛牌上櫃，盤中最高達39元、漲幅25.8%。宏碁智新表示，未...

宏碁智新今上櫃 早盤漲幅逾兩成

宏碁（2353）集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價31元正式上櫃掛牌交易，開盤衝上38.8元，漲幅達25.16%，展望後市，宏碁智新未來營運聚焦新興市場人口紅利成長引擎，推升品牌價值並深化全球佈局。

旺矽大咬輝達 CPO 商機

探針卡大廠旺矽（6223）報捷，獲輝達共同封裝光學（CPO）導入。法人看好，隨著輝達今年下半年將開始大量採用CPO產品，旺矽對應CPO的探針卡、測試設備出貨動能看俏，大咬輝達CPO商機，推升營運至少一路旺到年底。

南俊AI營收占比拚倍增

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）今年業績可望逐季增長，法人看好，南俊本季營收將季增8%，主要受惠AI伺服器與通用伺服器需求強勁，隨著客戶訂單續增，今年營收占比將較去年的10%翻倍增長，上看三成。

英特爾大投資訂單量年增五成 鈦昇營運有望顯著成長

英特爾晶圓代工服務（IFS）逐步走出谷底，近期成為市場寵兒，業界傳出，英特爾今年擴大投入資本支出，設備訂單量較去年大增五成，台廠中，鈦昇（8027）是英特爾重要設備協力廠，業績大進補。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。