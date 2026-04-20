宏碁智新掛牌上櫃…蜜月行情亮眼收44.5元漲幅43.55% 中籤者獲利1.35萬

智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價 31 元正式上櫃掛牌交易，順利展開蜜月行情，掛牌首日收在44.5元，上漲13.5元，漲幅43.55%；中籤的投資人若賣出可獲利13,500元。

宏碁智新以「Acerpure」為核心品牌，策略性由小家電切入至大家電市場，致力成為以AIoT技術串聯居家生活的智慧品牌，提供硬體、雲端數據與售後耗材服務的一站式服務。除了空氣清淨、淨水與清潔家電外，更將家用空調視為提升規模與毛利的重要引擎，加速布局分離式、窗型及移動式冷氣，並搭配智慧電視等品項，逐步由單品銷售走向「全屋情境」的商業模式，建構完整的智慧居家生態系。

在全球布局方面，宏碁智新鎖定經濟動能強勁、人口紅利豐沛的東南亞及雙印市場；印度市場受惠於人口年輕化與中產階級擴張，空調滲透率正處起飛前期，已完成印度標準局認證（BIS , Bureau of Indian Standards）並強化在地供應鏈整合。

印尼為東南亞最大的家電市場，宏碁智新表示，將結合當地電商與實體通路，鎖定其高溫高汙染環境帶動的換機需求推廣空調。未來也計畫將此成功模式推進至菲律賓與泰國，將新興市場轉化為營收放大的核心戰場。

宏碁智新掛牌首日，早盤以38.8元開出，一度拉升至44.9元，終場收在44.5元，上漲13.5元， 漲幅43.55%。