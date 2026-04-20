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上詮自結3月虧損1,500萬元 EPS -0.12元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

上詮（3363）20日達公布注意交易資訊標準，公布2026年3月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損1,500萬元，每股純益-0.12元，較去年同期由盈轉虧。2025年第4季歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股純益-0.21元，較前年同期收斂。

法人表示，因泰國廠設備延遲進入，因此第1季為今年低點，第2季營收將開始呈現季增，下半年則將會開始交付1.6T FAU產品，同時產線進入量產階段，預計全年營收將會維持雙位數成長，同時產品組合改善將會提高整體毛利率。

未來隨著產品頻寬提高，技術複雜度將會呈現指數性成長，並將會反映在毛利率上，同樣呈現指數性成長，再加上機器自動化，法人看好上詮未來獲利表現將會迎來爆發性成長。上詮目前產能以第一大客戶為主，同時也在逐步為其餘客戶建置產能，將會在明年逐步放量。

營收

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