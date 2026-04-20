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耀穎擬5/8上櫃 競拍底價50元
半導體晶圓光感濾光片製程代工廠耀穎光電預計5月8日掛牌上櫃，承銷價暫定每股53元，將於4月22日至24日辦理競拍，底價為50元，4月28日開標。
耀穎光電預計4月27日至29日辦理公開申購，5月4日抽籤，依耀穎今天興櫃收盤價298元計，幸運抽中1張估計可獲利新台幣24.5萬元。
耀穎同時具備精密光學鍍膜與半導體黃光微影蝕刻整合製程能力，能夠提供客戶一站式服務，自光學模擬、圖形化設計到真空鍍膜與微影蝕刻。半導體圖形光學代工是耀穎主力業務，營收比重達到88.59%，其中又以行動及智慧裝置應用為大宗，比重達75%。
耀穎2025年總營收4.26億元，毛利率35.44%，稅後淨利4486萬元，每股純益1.86元，2026年累計前3月營收9424萬元，年減約14%。耀穎預期，12吋晶圓光學鍍膜、AI眼鏡光波導鍍膜及CPO矽光子連接器低反射膜將是未來營運成長主要動能。
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