耀穎擬5/8上櫃 競拍底價50元

智慧家電品牌宏碁智新（7794）20日以每股承銷價 31 元正式上櫃掛牌交易，順利展開蜜月行情，掛牌首日收在44.5元，上漲13.5元，漲幅43.55%；中籤的投資人若賣出可獲利13,500元。

2026-04-20 16:26