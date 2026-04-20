宏碁智新掛牌上櫃漲逾25% 未來營運聚焦新興市場

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新今天以每股承銷價新台幣31元掛牌上櫃，盤中最高達39元、漲幅25.8%。宏碁智新表示，未來營運聚焦新興市場人口紅利成長引擎，推升品牌價值並深化全球布局。

宏碁智新以「Acerpure」為核心品牌，由小家電切入大家電市場，提供硬體、雲端數據與售後耗材服務的一站式服務。除了空氣清淨、淨水與清潔家電外，更將家用空調視為提升規模與毛利的重要引擎，加速布局分離式、窗型及移動式冷氣，並搭配智慧電視等品項。

宏碁智新發布新聞稿說明，在全球布局方面，鎖定經濟動能強勁、人口紅利豐沛的東南亞及雙印市場。印度市場受惠於人口年輕化與中產階級擴張，空調滲透率正處起飛前期，宏碁智新已完成印度標準局認證（BIS）並強化在地供應鏈整合。

印尼作為東南亞最大的家電市場，宏碁智新將結合當地電商與實體通路，鎖定高溫、高污染環境帶動的換機需求推廣空調。宏碁智新表示，未來也計劃將此模式推進至菲律賓與泰國，將新興市場轉化為營收放大的核心戰場。