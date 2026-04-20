元山高雄新廠 Q3量產

車用電子暨散熱廠元山（6275）本季將完成高雄仁武新總部暨廠區進駐作業，屆時台灣總月產能最高可達120萬至150萬台，第3季起全面放量生產，開始貢獻營收，衝刺全年業績向上。

元山首季營收11.29億元，創同期新高，季增3.8%，年增14.4%。

元山指出，近期中東地緣政治局勢不穩定，引發原油價格上漲，影響包括周邊塑料件在內等相關原物料供給不穩，該公司已提前啟動風險管理機制，採取多元採購策略，目前已完成核心原物料儲備，確保後續生產與出貨節奏無虞。

針對市場狀況，元山認為，當前汽車產業加速邁向電動化與智慧化時代，對散熱需求與日俱增，該公司憑藉深耕多年車用風扇與高階散熱技術，精準掌握國際知名一階（Tier1）車廠發展汽車智慧座艙需求。

元山表示，目前已利用靜音抗噪風扇散熱技術，以及溫控模組產品導入頂級豪華車款的內裝座椅，持續深化汽車電子散熱應用，並提升產品附加價值。

此外，2026年中國大陸已調整新能源汽車購置稅優惠政策，可望進一步緩和價格競爭、優化產業供應鏈。