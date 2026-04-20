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巨生醫新藥 攻美傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股巨生醫（6827）宣布，自主研發、以奈米微粒技術平台為核心的細胞治療產品MPB-2354，已獲選由美國商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）新創競賽SelectUSA Tech醫療領域前八強。

巨生醫預計5月上旬將隨經濟部代表團赴美參與相關活動，並與洛杉磯、舊金山及矽谷新創生態圈與國際投資人進行交流。此次入選，代表公司的奈米微粒技術平台，在創新性、臨床發展潛力及國際市場布局上，受到美國官方及專業評選機制之肯定。

巨生醫表示，MPB‑2354為公司奈米微粒技術平台延伸之異體脂肪幹細胞治療產品，結合MRI顯影技術，具備「抗發炎」與「即時影像追蹤」雙重特性，成功突破細胞治療痛點。透過影像追蹤技術，可於治療後即時掌握細胞定位、存留與狀態，有助於提升細胞治療之品質管理與安全性評估。

MPB-2354可兼容於各種間質幹細胞（MSCs）、T細胞及樹突狀細胞等細胞治療產品，並且不影響細胞原本的特性，因此未來可以與各大細胞治療產品配合。

巨生醫表示，MPB‑2354目前正依既定研發與法規規劃推進前臨床相關研究作業。本次獲選SelectUSA，除有助於巨生醫深化對美國生醫產業環境與臨床資源之理解，亦將作為後續評估美國臨床試驗，策略合作及推進美國市場布局的重要參考依據。

美國 舊金山 經濟部

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