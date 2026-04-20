櫃買中心力挺女力企業 邁向國際

櫃買中心（Taipei Exchange）4月15日出席經濟部中小及新創企業署「女性創業飛雁計畫—澳洲市場實戰經驗」講座，分享「創櫃板」資源，協助女性創業家與新創企業強化經營體質，掌握全球市場機會。

「女性創業飛雁計畫」旨在協助女性創業家鏈結國際資源，進而精準掌握全球市場的發展契機，讓台灣的女力企業在跨足海外市場時能擁有更強大的競爭力。

櫃買中心新創發展部組長何藹然於活動中介紹「創櫃板Plus」機制，強調該平台整合產官學研的豐沛資源，能為企業建立完善的公司治理、財務制度與法令遵循，是新創及中小企業銜接資本市場的關鍵橋樑。

特別是2025年推出的新制大幅優化了申請流程，友善極具創新性與成長潛力的企業加入，並能透過櫃買中心媒合天使投資人、創投機構與法人資金，搭配多元的分級輔導課程，以及與中大型企業的產業串聯，增強企業經營能量，為企業的國際化發展奠定穩固基礎。櫃買中心期望成為女力企業的堅強後盾，透過提供專業的資本市場觀念與資源支持。